Карраскаль: в ЦСКА русские и иностранцы объединены в кулак, стоят друг за друга горой

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил, что очень счастлив в ЦСКА.
«Счастлив ли я в ЦСКА? Конечно, очень! У нас и русские, и иностранцы объединены в кулак, мы — одно целое и стоим друг за друга горой.
В Колумбии, как только ты рождаешься, тебе сразу создают атмосферу праздника. Карнавалы, фиеста… Тебя никто не прессует, ты вечно радуешься, поэтому и вырастаешь таким раскованным, открытым. Мы профессиональные футболисты и всегда выполняем свою работу на совесть, а до и после неё находимся на радостной волне и распространяем настроение вокруг себя. Наверное, у иностранцев получается дать какую-то новую струю команде: мы слушаем музыку, общаемся, со всеми ребятами такой обмен энергией. Чтобы играть хорошо, ты в первую очередь должен быть счастливым!» — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.
Напомним, Карраскаль выступает за московский ЦСКА на правах аренды. Контракт игрока принадлежит «Ривер Плейт», за который Хорхе провёл 81 матч во всех турнирах и отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком аргентинского клуба в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн.
- 24 апреля 2022
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