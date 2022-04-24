«Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Сегодня, 24 апреля, состоится матч «Ростов» — «Спартак». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».

«Ростов»: Песьяков, Калинин, Сильянов, Осипенко, Мелёхин, Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Мухин, Поярков, Фольмер, Селява, Сухомлинов, Мельников, Соу, Голенков, Турищев.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Жиго, Джикия, Кофрие, Классен, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бакаев, Соболев.

Запасные: Селихов, Свинов, Рассказов, Толстопятов, Сунгатулин, Шайхутдинов, Пруцев, Литвинов, Денисов, Николсон, Шитов, Маркитесов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

«Ростов» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).