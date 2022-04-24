«Фиорентина» без Кокорина проиграла одному из аутсайдеров Серии А «Салернитане»
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В матче 34-го тура итальянской Серии А «Салернитана» принимала «Фиорентину». Встреча прошла на стадионе «Ареки» в Салерно и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На девятой минуте встречи счёт открыл нападающий «Салернитаны» Милан Джурич. На 64-й минуте полузащитник «Фиорентины» Риккардо Сапонара сравнял счёт. На 79-й минуте форвард Федерико Бонаццоли вновь вывел хозяев вперёд.
Российский нападающий Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на эту встречу, однако так и не вышел на поле.
«Салернитана» набрала 25 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022. «Фиорентина» (56) — на седьмом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является миланский «Интер» (72).
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