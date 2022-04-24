Люк де Йонг: с Хави все игроки начали с нуля, у меня появился шанс проявить себя

Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг рассказал, как изменился его статус в команде после прихода на пост главного тренера клуба Хави.

«Я всегда осознавал, что хочу закончить сезон в «Барселоне». Конечно, когда я только перешёл, никто не предполагал, каким может быть мой вклад в игру команды. Я принял решение остаться и продолжать борьбу. Я говорил об этом с Хави. С ним все игроки начали с нуля, так что у меня появился шанс проявить себя.

Под руководством Рональда Кумана я должен был проявлять себя каждый день на тренировках. Когда вы не преуспеваете на тренировках, вы не заслуживаете играть в матчах. Для меня мало что изменилось после ухода Кумана. Я должен делать то же самое. Он знал, кто я и как меня использовать. Что касается Хави, то я осознаю, что должен был продемонстрировать ему, чем я смогу помочь этому великому клубу. Я должен был доказать ему с самого начала, что я могу помочь команде в конечном итоге.

Моё будущее? Я на сто процентов честен: я ещё не знаю, где буду играть. Я всё ещё играю сейчас в прекрасном клубе. Могу с уверенностью сказать, что ПСВ имеет место в моём сердце, но я не знаю, что будет», — приводит слова форварда Diario Sport.

Видео победного гола Люка де Йонга в матче «Леванте» — «Барселона» (2:3). Испанская Примера 2021/2022. 31-й тур:

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