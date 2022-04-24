Карраскаль — о детстве: играли босиком, не было ни травы, ни даже земли!

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о детстве в Колумбии.

«Что сделало меня острым и нацеленным на ворота футболистом? Та же улица — но уже в футбольном смысле (улыбается). И, конечно, видео финтов Роналдиньо. Я буквально фанател от него, постоянно смотрел нарезки и шёл повторять эти движения во двор. Тренировался до тех пор, пока не начинало получаться. Мы учились вместе с остальными ребятами, я очень упорствовал — наверное, больше всех.

До переезда в Боготу дело происходило на обычном асфальте — как вон там на улице, за окнами базы. Ни травы, ни даже земли не было! И играли мы в основном босиком. Это помогло мне приобрести чувство мяча», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Карраскаль выступает за московский ЦСКА на правах аренды. Контракт игрока принадлежит «Ривер Плейт», за который Хорхе провёл 81 матч во всех турнирах и отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком аргентинского клуба в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн.