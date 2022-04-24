Гришин: «Динамо» поймало свою игру, у ЦСКА заметен спад. Армейцы — не фавориты дерби
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«ЦСКА не идёт фаворитом в этом матче. «Динамо» играет лучше, поймало свою игру. Это сыгранная команда, у армейцев же заметен какой-то спад. Они не выиграли у трёх аутсайдеров, проиграли в Кубке «Спартаку». ЦСКА ведёт борьбу за тройку, обеим командам кровь из носу сегодня нужна победа. Всё будет зависеть от подготовки, от того, как команды подошли к игре», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 24 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.
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