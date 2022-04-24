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Доннарумма заявил о желании остаться в «ПСЖ» и побеждать вместе с клубом

Доннарумма заявил о желании остаться в «ПСЖ» и побеждать вместе с клубом
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что хочет остаться в парижском клубе и мечтает добиваться новых побед с французской командой.

«Я хочу остаться в «ПСЖ», потому что хочу побеждать здесь. У меня прекрасные отношения с Кейлором Навасом, но я здесь для того, чтобы быть стартовым голкипером. Всё должно измениться, это непростая ситуация для вратаря, как ранее говорил Кейлор», — приводит слова Доннаруммы в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Доннарумма присоединился к парижскому клубу в летнее трансферное окно сезона-2021/2022 на правах свободного агента из «Милана». В текущем сезоне Лиги 1 итальянский вратарь провёл 15 матчей за «ПСЖ», в четырёх из них не пропуская мячей.

Летом 2021 года Доннарумма стал победителем чемпионата Европы вместе со сборной Италии.

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