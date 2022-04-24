Соломатин: для «Динамо» победа в дерби важнее. Они фавориты матча с ЦСКА
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Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин высказался о предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«В данной ситуации, учитывая все сложности современной жизни, сегодня важнее победа для бело-голубых, чтобы остаться в чемпионской гонке. Учитывая последние матчи красно-синих, наверное, фаворит в дерби тоже «Динамо».
Что касается Карасёва, не сомневаюсь в его компетенции. Он судил и не такие матчи. Думаю, он справится с сегодняшней игрой», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, сегодня, 24 апреля, состоится матч ЦСКА — «Динамо». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
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