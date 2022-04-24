Спортдиректор «Крыльев» — о судействе в матче с «Химками»: вы сами всё видели, ребята

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал работу судей в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:4).

«Вы всё сами видели, ребята», — передаёт слова Корниленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в этом матче были удалены два футболиста «Крыльев Советов». На 44-й минуте встречи с поля был удалён хавбек самарской команды Денис Якуба. На 61-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл.

«Химки» набрали 28 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (38) — на седьмом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (55).