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Колосков: петь победную оду «Рубину» не надо. «Арсенал» на последнем месте находится!

Колосков: петь победную оду «Рубину» не надо. «Арсенал» на последнем месте находится!
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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков дал оценку победе казанского «Рубина» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (1:0).

«Выиграли? Хорошо! Но не надо петь победную оду «Рубину», «Арсенал» на последнем месте находится! Ничего особенного в этом не вижу. Слуцкий тоже спокойно работал, никаких проблем не было. Никто его не увольнял. У него было полное доверие. Никакого отношения к его спасению этот результат не имеет. Рядовая игра», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Единственный гол в матче с тульским «Арсеналом» записал на свой счёт Александр Ломовицкий. «Рубин» победил впервые за семь матчей во всех соревнованиях.

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