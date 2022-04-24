«Арсенал» умеет в футбол играть на высшем уровне?» Р. Билялетдинов — о победе «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:0).

«Эта серия поражений Слуцкого должна была когда-то закончиться. Могли и больше забить, для «Рубина» в самом «хорошем» состоянии предстал «Арсенал». Неудивительно, почему команда занимает последнее место в таблице. Временами были мысли: они вообще умеют в футбол играть на высшем уровне? Опытные игроки выдавали такие моменты…



«Рубин» сначала осторожничал, а потом могли и больше закатить такому «Арсеналу». «Урал» с «Уфой» совершенно другой уровень показали. Ощущение, что «Арсенал» приехал и сразу смирился с поражением. По уровню мастерства эта команда законно занимает последнее место в таблице», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.