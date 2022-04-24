«Арсенал» умеет в футбол играть на высшем уровне?» Р. Билялетдинов — о победе «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:0).
«Эта серия поражений Слуцкого должна была когда-то закончиться. Могли и больше забить, для «Рубина» в самом «хорошем» состоянии предстал «Арсенал». Неудивительно, почему команда занимает последнее место в таблице. Временами были мысли: они вообще умеют в футбол играть на высшем уровне? Опытные игроки выдавали такие моменты…
«Рубин» сначала осторожничал, а потом могли и больше закатить такому «Арсеналу». «Урал» с «Уфой» совершенно другой уровень показали. Ощущение, что «Арсенал» приехал и сразу смирился с поражением. По уровню мастерства эта команда законно занимает последнее место в таблице», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 24 апреля 2022
-
17:05
-
17:04
-
17:03
-
16:59
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:42
-
16:37
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:25
-
16:20
-
16:18
-
16:17
-
16:15
-
16:11
-
16:07
-
16:01
-
15:56
-
15:51
-
15:50
-
15:38
-
15:32
-
15:31
-
15:30
-
15:28
-
15:17
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
15:02
-
14:54