Бышовец: победа над «Арсеналом» помогла Слуцкому сохранить место главного тренера «Рубина»

Российский специалист Анатолий Бышовец прокомментировал победу казанского «Рубина» в матче 26-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0).

«Победа в этом матче носила решающий фактор для обеих команд, потому что «Арсенал» и «Рубин» непосредственные соперники по турнирной таблице, и матч влиял на их судьбу. Для Слуцкого победа над «Арсеналом» помогла сохранить место главного тренера. У «Арсенала» было мало шансов добиться победы, потому что у команды большие проблемы и по игре, и по составу, и в клубе. Победа даёт повод для возрождения оптимизма и уверенности в своих силах для «Рубина». Думаю, «Рубин» сохранит своё место в РПЛ», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.