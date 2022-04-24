Глушаков рассказал, за счёт чего «Химкам» удалось прибавить в игре с «Крыльями Советов»
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, за счёт чего удалось прибавить во втором тайме матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:1).
«За счёт чего прибавили во втором тайме? Во-первых, у соперника было удаление перед перерывом. Во-вторых, тренер в раздевалке взбодрил команду. Поговорил с нами на повышенных тонах. За счёт этого удалось прибавить. В первом круге у команды отсутствовало везение, потеряли много очков. Поменяли в себе что-то, теперь удача на нашей стороне», — сказал Глушаков в эфире «Матч Премьер».
«Химки» после 26 туров РПЛ располагаются на 12-м месте в турнирной таблице. В следующем туре команда примет у себя дома «Уфу» 1 мая. Глушаков забил 9-й мяч в РПЛ в сезоне-2021/2022.
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