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Терюшков: «Химкам» повезло. Илья Садыгов забил очень важный мяч

Терюшков: «Химкам» повезло. Илья Садыгов забил очень важный мяч
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отметил везение команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Крыльями Советов» (4:1).

«Очень тяжёлая игра, даже несмотря на меньшинство «Крыльев». Нужно было ожидать агрессивного и быстрого футбола, что и демонстрировал соперник. Нам повезло, и Илья Садыгов забил очень важный мяч: обокрал вратаря и с центра поля забил третий гол, который вселил надежду, что игру уже не отпустим. Конечно, поблагодарили ребят, тренера. Сейчас остались очень важные матчи, прямой конкурент — «Уфа», а дальше матчи с «Зенитом», «Ростовом» и «Спартаком». Просто не будет, но бой дадим», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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