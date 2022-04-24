Горшков: это не «Химки» выиграли, а «Крылья» проиграли. Постараемся победить «Спартак»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал поражение самарской команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Химками» (1:4).
«Судейство не комментируем. Сами виноваты. Я считаю, это не «Химки» выиграли, а мы проиграли данный матч. Действия Ломаева в концовке? Тоже вот эти ошибки мы не комментируем. Такое бывает. Нужно было в конце рисковать. У нас были хорошие моменты. Не повезло где-то, да. Но, я ещё раз повторюсь, сами виноваты. Я уже говорил и повторюсь. Мы хотим выиграть каждую встречу. Идём от матча к матчу. Через неделю постараемся выиграть в Москве», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Химки» набрали 28 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (38) — на седьмом месте.
- 24 апреля 2022
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