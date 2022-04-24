Зиньковский: судья был сегодня хорош, совершил небольшое убийство «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:4).

«Вообще проиграли сами себе. Могли сыграть лучше. Могли забить свои моменты в первом тайме. Ещё до ничьей, до 1:1, по-моему, или при 1:1. Но с таким судейством весёлым. Во-первых, пусть все посмотрят потом момент, когда нам забивал Мирзов. Коваленко вот так тянут за руку, Мирзов тоже. Оттягивают его, фол не свистят. Никто ничего не смотрит, конечно же. Нам ничего не надо, мы уже не вылетели и можно вот так вот судить первый тайм. Сразу после того как мы забили, началось. Любой аут, отскок. Судья был хорош. Всё понятно.



Самый примечательный момент был, когда на Ежове фолит Идову. Судья подносит свисток к губам. Ежов разыгрывает и всё, побежали дальше, никаких вопросов. Ни жёлтой, ничего. А у нас любой момент, любой первый фол — жёлтая сразу же на любой половине поля. Всё понятно было. Убийство небольшое», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.