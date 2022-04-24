«Оренбург» дома сыграл вничью с «Аланией», гости заканчивали встречу вдесятером
Поделиться
Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Газовик» в Оренбурге в рамках 34-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Оренбург» принимал «Аланию» (Владикавказ). Матч закончился вничью 0:0.
На 52-й минуте полузащитник «Алании» Давид Кобесов не сумел реализовать пенальти. На 65-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник владикавказской команды Давид Шавлохов.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Помогали ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Денис Петров (Астрахань). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).
«Оренбург» набрал 69 очков в 34 встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Алания» (56) — на 4-м месте.
Комментарии
- 24 апреля 2022
-
17:05
-
17:04
-
17:03
-
16:59
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:42
-
16:37
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:25
-
16:20
-
16:18
-
16:17
-
16:15
-
16:11
-
16:07
-
16:01
-
15:56
-
15:51
-
15:50
-
15:38
-
15:32
-
15:31
-
15:30
-
15:28
-
15:17
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
15:02
-
14:54
Партнерский контент