«Оренбург» дома сыграл вничью с «Аланией», гости заканчивали встречу вдесятером

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Газовик» в Оренбурге в рамках 34-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Оренбург» принимал «Аланию» (Владикавказ). Матч закончился вничью 0:0.

На 52-й минуте полузащитник «Алании» Давид Кобесов не сумел реализовать пенальти. На 65-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник владикавказской команды Давид Шавлохов.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Помогали ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Денис Петров (Астрахань). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).

«Оренбург» набрал 69 очков в 34 встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Алания» (56) — на 4-м месте.