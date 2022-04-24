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«Оренбург» дома сыграл вничью с «Аланией», гости заканчивали встречу вдесятером

«Оренбург» дома сыграл вничью с «Аланией», гости заканчивали встречу вдесятером
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Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Газовик» в Оренбурге в рамках 34-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Оренбург» принимал «Аланию» (Владикавказ). Матч закончился вничью 0:0.

На 52-й минуте полузащитник «Алании» Давид Кобесов не сумел реализовать пенальти. На 65-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник владикавказской команды Давид Шавлохов.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Помогали ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Денис Петров (Астрахань). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).

«Оренбург» набрал 69 очков в 34 встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Алания» (56) — на 4-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
24 апреля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
Алания
Владикавказ
Удаления: нет / Шавлохов – 66'
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