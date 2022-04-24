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Зиньковский: чем занимается VAR? В моменте с голом Мирзова был фол, мы посмотрели

Зиньковский: чем занимается VAR? В моменте с голом Мирзова был фол, мы посмотрели
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский оценил судейство в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:4).

«Я эту слабость судейства ничем не объясняю. Судейский корпус хороший. Все красавцы. Но бывают отдельные матчи. Нас весь чемпионат судили вообще нормально. Никаких претензий не было. Ну какие-то там бывают ошибки в каждом матче в одну сторону, в другую. Вообще вопросов нет. Но когда там 10 ошибок. Чем занимается VAR, когда нам забивают гол, игрока оттягивают и из-под него забивают гол? Фол? Фол. Мы посмотрели, да. Не знаю, как потом они это объяснят», — приводит слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Крылья Советов» после 26 матчей располагаются на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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