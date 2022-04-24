Нападающий «Химок» забил гол с центра поля в матче с «Крыльями Советов». Видео
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Нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов забил гол с центра поля в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:1).
На 88-й минуте матча, спустя 7 минут после выхода на поле, Садыгов воспользовался ошибкой голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева. Вратарь выбежал к центру поля — Садыгов полез в борьбу, отобрал мяч и пробил по пустым воротам.
Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» принимали «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
«Химки» набрали 28 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (38) — на седьмом месте.
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