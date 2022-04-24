Осинькин — о Ломаеве: вратарь не может себе позволять такие финты. Должна быть грань

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результативную ошибку вратаря команды Ивана Ломаева в игре 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:4).

«Ломаев не захотел просто выбивать мяч. Это его ошибка — факт. Всегда должна быть грань. Тяжёлая игра, поэтому, видимо, у него произошёл сбой. Вратарь не может себе позволять такие финты. Но Ломаев провёл хорошую и сложную игру», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Химки» набрали 28 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (38) — на седьмом месте.

Главным арбитром матча был Алексей Матюнин. Ему помогали Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков.