Осинькин — о Ломаеве: вратарь не может себе позволять такие финты. Должна быть грань
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результативную ошибку вратаря команды Ивана Ломаева в игре 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:4).
«Ломаев не захотел просто выбивать мяч. Это его ошибка — факт. Всегда должна быть грань. Тяжёлая игра, поэтому, видимо, у него произошёл сбой. Вратарь не может себе позволять такие финты. Но Ломаев провёл хорошую и сложную игру», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Химки» набрали 28 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (38) — на седьмом месте.
Главным арбитром матча был Алексей Матюнин. Ему помогали Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков.
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