Глушаков установил свой лучший показатель по голам в РПЛ со времён «Спартака»

Сегодня, 24 апреля, полузащитник «Химок» Денис Глушаков отличился в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:1).



Мяч в ворота самарской команды стал для хавбека девятым в нынешнем розыгрыше чемпионата России. По количеству забитых мячей это лучший результат игрока в РПЛ с сезона-2016/2017, когда футболист выступал за «Спартак». В чемпионском для красно-белых сезоне Глушаков забил восемь голов в 25 встречах.



Полузащитник выступает за «Химки» с октября 2020 года, куда перешёл из «Ахмата» на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше РПЛ Глушаков сыграл в 23 матчах и, помимо девяти голов, отдал две результативные передачи.



После 26 сыгранных туров «Химки» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.