Глушаков установил свой лучший показатель по голам в РПЛ со времён «Спартака»

Сегодня, 24 апреля, полузащитник «Химок» Денис Глушаков отличился в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:1).
Мяч в ворота самарской команды стал для хавбека девятым в нынешнем розыгрыше чемпионата России. По количеству забитых мячей это лучший результат игрока в РПЛ с сезона-2016/2017, когда футболист выступал за «Спартак». В чемпионском для красно-белых сезоне Глушаков забил восемь голов в 25 встречах.
Полузащитник выступает за «Химки» с октября 2020 года, куда перешёл из «Ахмата» на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше РПЛ Глушаков сыграл в 23 матчах и, помимо девяти голов, отдал две результативные передачи.
После 26 сыгранных туров «Химки» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.
- 24 апреля 2022
-
18:34
-
18:32
-
18:24
-
18:24
-
18:20
-
18:13
-
18:11
-
18:05
-
18:02
-
17:56
-
17:48
-
17:39
-
17:31
-
17:26
-
17:24
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
17:12
-
17:10
-
17:07
-
17:05
-
17:04
-
17:03
-
16:59
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:42
-
16:37
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:25