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Глушаков установил свой лучший показатель по голам в РПЛ со времён «Спартака»

Глушаков установил свой лучший показатель по голам в РПЛ со времён «Спартака»
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Сегодня, 24 апреля, полузащитник «Химок» Денис Глушаков отличился в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:1).

Мяч в ворота самарской команды стал для хавбека девятым в нынешнем розыгрыше чемпионата России. По количеству забитых мячей это лучший результат игрока в РПЛ с сезона-2016/2017, когда футболист выступал за «Спартак». В чемпионском для красно-белых сезоне Глушаков забил восемь голов в 25 встречах.

Полузащитник выступает за «Химки» с октября 2020 года, куда перешёл из «Ахмата» на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше РПЛ Глушаков сыграл в 23 матчах и, помимо девяти голов, отдал две результативные передачи.

После 26 сыгранных туров «Химки» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.

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