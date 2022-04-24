«Честь и хвала парням». Сергей Юран прокомментировал победу «Химок» над «Крыльями»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РПЛ со счётом 4:1.

«Доволен победой команды. Сейчас нужно набирать очки, что мы и делаем. Что касается игры, то было два разных тайма: в первом не всё получалось, всё-таки довлеет турнирная ситуация. Было много ошибок, но во втором тайме сработали замены.



Всегда приятно, когда команда тебя слышит и выполняет требования. Результаты хорошие, но этого мало. Сейчас нужно набирать очки, а игра придёт в следующем сезоне, нужно провести сборы. Главное, что самоотдача запредельная, поэтому и добиваемся результата. Та же игра с ЦСКА: проигрывая, мы терпели, использовали свои моменты. И сегодня переломили, заставив соперника ошибаться. Честь и хвала парням. Сейчас очень сложно добиться гибрида из игры и результата. Но вижу потенциал, чтобы с этими игроками добиться качества в игре. Они способны и играть в симпатичный футбол, и добиваться результата», — сказал Юран на послематчевой пресс-конференции.