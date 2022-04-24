Юран: какие вопросы к Садыгову? Я всем даю шанс, нам нужен был силовой форвард

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о нападающем команды Илье Садыгове после матча с «Крыльями Советов» (4:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Станет ли меньше вопросов про Садыгова? А какие могут быть вопросы? Он игрок «Химок», у него контракт. И я принимаю решение, когда его выпустить, а когда нет. Я всем даю шанс. Пожалуйста, выходите, доказывайте.



Я рад за Илью. С «Нижним» он не играл, но сегодня нам нужно было выпустить силового форварда. Нужно ещё заставить ошибиться вратаря и попасть в ворота почти с центра поля — это не так просто.



Жирков тренируется, проблем никаких нет. Что касается Мамаева, то к нему претензий нет, тоже профессионал, — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.