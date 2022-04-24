«Ливерпуль» и «Эвертон» объявили стартовые составы на мерсисайдское дерби

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Эвертона» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Эвертон».



«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Кейта, Алькантара, Жота, Салах, Мане.



Запасные: Келлехер, Конате, Милнер, Гомес, Хендерсон, Джонс, Цимикас, Диас, Ориги.



«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Миколенко, Аллан, Холгейт, Годфри, Гордон, Дукуре, Ришарлисон, Айуоби, Грей.



Запасные: Бегович, Кенни, Кин, Делф, Брэнтуэйт, Рондон, Эль Гази, Алли, Прайс.



«Ливерпуль» набрал 76 очков в 32 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (29) — на 17-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).