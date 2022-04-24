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«Ливерпуль» и «Эвертон» объявили стартовые составы на мерсисайдское дерби

«Ливерпуль» и «Эвертон» объявили стартовые составы на мерсисайдское дерби
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Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Эвертона» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Эвертон».

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Кейта, Алькантара, Жота, Салах, Мане.

Запасные: Келлехер, Конате, Милнер, Гомес, Хендерсон, Джонс, Цимикас, Диас, Ориги.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Миколенко, Аллан, Холгейт, Годфри, Гордон, Дукуре, Ришарлисон, Айуоби, Грей.

Запасные: Бегович, Кенни, Кин, Делф, Брэнтуэйт, Рондон, Эль Гази, Алли, Прайс.

«Ливерпуль» набрал 76 очков в 32 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (29) — на 17-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).

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