«Ростов» — «Спартак»: VAR отменил гол Игнатова из-за игры рукой

Сегодня, 24 апреля, «Ростов» встречается со «Спартаком». Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».
На 52-й минуте полузащитник красно-белых Михаил Игнатов вывел свою команду вперёд, но VAR показал, что хавбек подыграл себе рукой, поэтому судья отменил гол.
Счёт в матче на 14-й минуте открыл полузащитник «Ростова» Роман Тугарев. На 17-й минуте матча форвард «Спартака» Александр Соболев восстановил равенство на табло.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
«Ростов» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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