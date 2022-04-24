Арбитр Федотов: гол «Спартака» в ворота «Ростова» отменён правильно

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отменённый гол «Спартака» в ворота «Ростова» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Сейчас идёт вторая половина встречи, счёт 1:1.

«Гол «Спартака» в ворота «Ростова» отменён правильно. Мяч попал в руку спартаковцу, и в данном случае это рука в атаке. Всё потому, что игрок «Ростова», который боролся с соперником, выдвинулся из обороны – и поэтому защита провалилась, а гости начали атаку и в итоге забили гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В начале второго тайма после видеопросмотра эпизода рефери матча Виталий Мешков принял решение не засчитывать гол спартаковца Михаила Игнатова.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).