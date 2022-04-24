Ломовицкий оценил свой первый гол за «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в 26-м туре РПЛ.

«Давно не выигрывали, поэтому очень хотелось взять три очка. Всё время чего-то не хватало, что-то не получалось. И вот дома победили. Считаю, что заслуженно.



В плане эмоций, конечно, победа даст толчок команде. Я на это надеюсь, потому что действительно давно не выигрывали. Будем надеяться, что это продолжится и в следующих матчах.



Мой гол? Лисакович протащил, пробил, я подкараулил, подставил ногу на пустые ворота. Важный гол для меня, я давно не забивал. Это мой первый гол за «Рубин». Я пришёл только зимой, сейчас играю в атаке, и мне хотелось себя проявить. Хорошо, что так получилось, рад, что забил, и главное, что команда набрала три очка. Ребята бились, старались. Считаю, всё заслуженно», — приводит слова Ломовицкого пресс-служба казанского клуба в телеграм-канале.