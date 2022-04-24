Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ломовицкий оценил свой первый гол за «Рубин»

Ломовицкий оценил свой первый гол за «Рубин»
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в 26-м туре РПЛ.

«Давно не выигрывали, поэтому очень хотелось взять три очка. Всё время чего-то не хватало, что-то не получалось. И вот дома победили. Считаю, что заслуженно.

В плане эмоций, конечно, победа даст толчок команде. Я на это надеюсь, потому что действительно давно не выигрывали. Будем надеяться, что это продолжится и в следующих матчах.

Мой гол? Лисакович протащил, пробил, я подкараулил, подставил ногу на пустые ворота. Важный гол для меня, я давно не забивал. Это мой первый гол за «Рубин». Я пришёл только зимой, сейчас играю в атаке, и мне хотелось себя проявить. Хорошо, что так получилось, рад, что забил, и главное, что команда набрала три очка. Ребята бились, старались. Считаю, всё заслуженно», — приводит слова Ломовицкого пресс-служба казанского клуба в телеграм-канале.

Новость по теме
Видеообзор первой победы «Рубина» в чемпионате России с 7 марта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022