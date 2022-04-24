«Енисей» обыграл «Ротор» в гостевом матче ФНЛ
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Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде в рамках 34-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Ротор» принимал красноярский «Енисей». Гости одержали победу – 3:2.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился защитник «Ротора» Виталий Шахов. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник красноярцев Никита Глушков.
Через две минуты защитник Николай Марков вывел «Енисей» вперёд. На 69-й минуте полузащитник «Ротора» Андреа Чуканов забил автогол. На 80-й минуте взятием ворот отметился нападающий хозяев Бека Кавтарадзе.
После 34 сыгранных туров «Енисей» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 59 очков. «Ротор» с 30 очками находится на 18-й строчке в таблице.
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