ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 26-го ура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо».



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи, Заболотный.



Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Мухин, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Ушаков, Зайнутдинов, Магнуссон.



«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Смолов.



Запасные: Лещук, Плиев, Паршивлюк, Скопинцев, Сазонов, Кутицкий, Сулаквелидзе, Лесовой, Грулёв, Н’Жье, Тюкавин, Гладышев.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).