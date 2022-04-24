«Игрок матча — Виталий Мешков». «Спартак» — о судействе с «Ростовом»
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Московский «Спартак» в телеграм-канале опубликовал пост об окончании матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3), намекнув на плохую судейскую работу арбитра Виталия Мешкова. В ворота красно-белых было назначено два пенальти. Последний из них — в добавленное к матчу время.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
«Ростов» набрал 34 очка в 26 встречах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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