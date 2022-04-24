Зарема Салихова: Мешков верен своим методичкам. Играйте сами по вашим правилам!

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, прокомментировала работу рефери Виталия Мешкова на матче 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:3).
«Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Нашим игрокам нельзя двигать ногами в своей штрафной, чтобы не получить пенальти при Мешкове.
Видимо, РФС и РПЛ решили поиздеваться над «Спартаком», назначая Мешкова на матчи. Почему не было свистка в середине поля? Обязательно надо дождаться гола нашей команды, чтобы отменить его?! У судей соревнование: сколько мячей «Спартака» отменят.
Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте!
С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 24 апреля 2022
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:35
-
19:29
-
19:25
-
19:18
-
19:16
-
19:05
-
19:04
-
18:56
-
18:44
-
18:39
-
18:34
-
18:32
-
18:24
-
18:24
-
18:20
-
18:13
-
18:11
-
18:05
-
18:02
-
17:56
-
17:48
-
17:39
-
17:31
-
17:26
-
17:24
-
17:21
-
17:19