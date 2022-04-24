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Зарема Салихова: Мешков верен своим методичкам. Играйте сами по вашим правилам!

Зарема Салихова: Мешков верен своим методичкам. Играйте сами по вашим правилам!
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, прокомментировала работу рефери Виталия Мешкова на матче 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:3).

«Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Нашим игрокам нельзя двигать ногами в своей штрафной, чтобы не получить пенальти при Мешкове.

Видимо, РФС и РПЛ решили поиздеваться над «Спартаком», назначая Мешкова на матчи. Почему не было свистка в середине поля? Обязательно надо дождаться гола нашей команды, чтобы отменить его?! У судей соревнование: сколько мячей «Спартака» отменят.

Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте!

С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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