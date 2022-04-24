Дмитрий Полоз прокомментировал победу «Ростова» над «Спартаком»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз прокомментировал игру своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Когда назначили второй пенальти, я думал на скамейке: «Пусть забьёт, да и всё». Пропустили гол в концовке, было обидно. Хорошо, что Соу забил.



О чём говорил с Максименко перед своим пенальти? Он сказал, что уже видел, как я не забил 11-метровый. Я ответил, что такое было всего один раз в жизни. Посмеялись, всё в порядке.



Когда приходит так много зрителей, это классно. 30-40 тысяч зрителей на стадионе — сказка. Почаще бы так.



За счёт чего «Ростов» прибавил весной? Вернулся тренер, дал новые эмоции. Плюс все пацаны знают, как сейчас играть», — сказал Полоз в эфире «Матч Премьер».