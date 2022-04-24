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Червиченко: Мешков пытался помочь «Спартаку». Было даже разрешено бить Комличенко по зубам

Червиченко: Мешков пытался помочь «Спартаку». Было даже разрешено бить Комличенко по зубам
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение команды от «Ростова» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

«В вопросе судейства матча «Ростов» — «Спартак» я буду оригинален. Мешков очень старался помочь красно-белым, но у него не получалось. Пенальти в ворота «Спартака» он поставил только с четвёртого раза.

Почему-то в этом матче было разрешено даже бить Комличенко локтями по зубам. Это делали и Кофрие, и Жиго. Потом Жиго добивал Комличенко локтем в спину, видимо, чётко решили, что Комличенко сегодня должен посетить рентгенолога.

А что касается других эпизодов, VAR всё посмотрел. В эпизоде с первым незасчитанным мячом, там всё понятно — вне игры. Со вторым рассмотрели одну часть: была игра рукой, а мне ещё показалось, что во время передачи Игнатов уже был в положении офсайда. Для «Спартака» нормально искать во всём судейскую вину», — рассказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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