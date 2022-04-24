Червиченко: Мешков пытался помочь «Спартаку». Было даже разрешено бить Комличенко по зубам

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение команды от «Ростова» (2:3) в 26-м туре РПЛ.
«В вопросе судейства матча «Ростов» — «Спартак» я буду оригинален. Мешков очень старался помочь красно-белым, но у него не получалось. Пенальти в ворота «Спартака» он поставил только с четвёртого раза.
Почему-то в этом матче было разрешено даже бить Комличенко локтями по зубам. Это делали и Кофрие, и Жиго. Потом Жиго добивал Комличенко локтем в спину, видимо, чётко решили, что Комличенко сегодня должен посетить рентгенолога.
А что касается других эпизодов, VAR всё посмотрел. В эпизоде с первым незасчитанным мячом, там всё понятно — вне игры. Со вторым рассмотрели одну часть: была игра рукой, а мне ещё показалось, что во время передачи Игнатов уже был в положении офсайда. Для «Спартака» нормально искать во всём судейскую вину», — рассказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 24 апреля 2022
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:35
-
19:29
-
19:25
-
19:18
-
19:16
-
19:05
-
19:04
-
18:56
-
18:44
-
18:39
-
18:34
-
18:32
-
18:24
-
18:24
-
18:20
-
18:13
-
18:11
-
18:05
-
18:02
-
17:56
-
17:48
-
17:39
-
17:31
-
17:26
-
17:24
-
17:21
-
17:19