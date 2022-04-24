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«Шах и мат, господин Ваноли». «Ростов» — о победе в матче со «Спартаком»

«Шах и мат, господин Ваноли». «Ростов» — о победе в матче со «Спартаком»
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После окончания матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» — «Спартак» (3:2) пресс-служба жёлто-синих опубликовала в телеграм-канале пост, обращённый к наставнику красно-белых Паоло Ваноли.

«Шах и мат, господин Ваноли», — написано в послании «Ростова».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

«Ростов» набрал 34 очка в 26 встречах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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