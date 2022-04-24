Сегодня, 24 апреля, «Ростов» сыграл с московским «Спартаком». Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Хозяева одержали победу, счёт — 3:2.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
Напомним, судья Мешков поставил два пенальти в ворота «Спартака», которые реализовали нападающие «Ростова» Дмитрий Полоз и Али Соу. Также рефери отменил два гола красно-белых.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как оцениваете судейство Мешкова в матче «Ростов» – «Спартак»?
Проголосовать в опросе также можно по ссылке
- 24 апреля 2022
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