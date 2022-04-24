«Наш импульс не остановить». Перформанс болельщиков ЦСКА на матче с «Динамо»

Болельщики московского ЦСКА подготовили перформанс на домашний матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо».

«Наш импульс не остановить», — гласит надпись на баннере.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



ЦСКА с 44 очками занимает в турнирной таблице чемпионата России четвёртое место. «Динамо» с 52 очками располагается на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга, у которого 55 очков и гостевой матч с «Краснодаром» в запасе.