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«Наш импульс не остановить». Перформанс болельщиков ЦСКА на матче с «Динамо»

«Наш импульс не остановить». Перформанс болельщиков ЦСКА на матче с «Динамо»
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Болельщики московского ЦСКА подготовили перформанс на домашний матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо».

«Наш импульс не остановить», — гласит надпись на баннере.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

ЦСКА с 44 очками занимает в турнирной таблице чемпионата России четвёртое место. «Динамо» с 52 очками располагается на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга, у которого 55 очков и гостевой матч с «Краснодаром» в запасе.

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