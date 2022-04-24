Юрий Сёмин назвал спорными решения судьи Мешкова в матче «Ростов» — «Спартак»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал работу арбитра Виталия Мешкова в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Спартаком». Встреча на «Ростов Арене» завершилась победой домашней команды со счётом 3:2.
«Мне судейство больше «понравилось» в матче «Химки»— «Крылья Советов». Там судья явно ошибся. В матче «Ростов» — «Спартак» были спорные моменты — их нужно будет разобрать. Например, гол Игнатова, который отменили. На мой взгляд, очень спорное решение. Нужно проанализировать: были ли касания при назначении двух пенальти в ворота «Спартака». Но так отбирать мяч, как Кофрие, — так нельзя отбирать (смеётся)!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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