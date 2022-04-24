Ал. Мостовой: можно ли подарить приз лучшего игрока матча «Ростов» — «Спартак» судье?

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче команды с «Ростовом» (2:3) в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мне сегодня нужно было выбрать лучшего футболиста матча «Ростов» — «Спартак». Кто-то сыграл хуже, кто-то обычно, кто-то чуть лучше. Я спросил: можно ли подарить приз судье? Понимаю, что судейская работа непростая, но есть VAR, есть люди, которые там сидят. Лишний раз убеждаюсь, что проблема в том, что никто из судей не играл в футбол. Они работают по книжкам», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, судья Мешков поставил два пенальти в ворота «Спартака», которые реализовали нападающие «Ростова» Дмитрий Полоз и Али Соу. Также рефери отменил два гола красно-белых.