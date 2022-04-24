Мостовой: конечно, «Спартак» будет на 10-м месте. Со 2-го тура решения не в его пользу

Футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал судейские решения Виталия Мешкова в матче 26-го тура РПЛ «Ростова» и «Спартака» (3:2).
«Отменённый гол Игнатова — какая это рука? Руки у нас есть у всех: «Спартак» обокрал, сделал несколько шикарных передач, забив гол. Они возвращаются и отменяют. Пенальти с Полозом: человек кидает мяч и ныряет туда, прыгая на ногу защитника. А что защитник должен делать? Давайте отменим единоборства, борьбу. Входит игрок в штрафную площадь, защитник вообще не имеет права отнимать мяч. Никто не спорит с последним моментом в добавленное время — Жиго попал по ноге.
Почему-то спорные решения не в пользу «Спартака». Посмотрите, сколько моментов таких! Говорят, что «Спартак» находится на 10-м месте, конечно, он будет там, если со второго тура таких спорных решений было много», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 24 апреля 2022
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