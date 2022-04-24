В раздевалке «Ростова» после победы в матче со «Спартаком» включили песню «Валера»

Сегодня, 24 апреля, «Ростов» сыграл со «Спартаком». Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Хозяева одержали победу — 3:2.



Пресс-служба жёлто-синих опубликовала в телеграм-канале видео, где показана раздевалка «Ростова». Из неё доносится песня «Валера» в исполнении певицы Афродиты, которая посвящена главному тренеру команды Валерию Карпину.

Напомним, за «Ростов» в матче со «Спартаком» забили полузащитник Роман Тугарев и нападающие Дмитрий Полоз и Али Соу. В составе московской команды отличились форвард Александр Соболев и защитник Руслан Литвинов.



«Ростов» набрал 34 очка в 26 встречах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).