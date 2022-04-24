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Песьяков: что говорил Карпин после матча со «Спартаком»? 18+

Песьяков: что говорил Карпин после матча со «Спартаком»? 18+
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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Игра очень яркая. Болельщикам такие нравятся. Я очень устал. Особенный ли матч со «Спартаком»? Нет. Решения арбитров? Хочется верить VAR. Если VAR не помогает, то не знаю, что может помочь. За VAR я или нет? Я против.

Что говорил Карпин после матча? 18+», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

33-летний Песьяков находился в структуре «Спартака» с 2009 по 2017 год. За первую команду красно-белых вратарь в 44 матчах во всех турнирах пропустил 55 голов и 17 раз сыграл «на ноль».

С 2017 года года Песьяков выступает за «Ростов». В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 25 матчах чемпионата России.

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