Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино прокомментировал завоевание чемпионства с «ПСЖ»

Почеттино прокомментировал завоевание чемпионства с «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал завоевание чемпионства в Лиге 1 во главе французского клуба.

«Я очень счастлив, что выиграл ещё один трофей для клуба. Мы вошли в историю, взяв 10-е чемпионство. Это очень важно для клуба, для каждого из нас. Я очень счастлив.

Да, было нелегко после такого разочарования в Лиге чемпионов, но команда и игроки отнеслись к ситуации очень профессионально и боролись за победу в чемпионате. Мы добились успеха.

Считаю это чемпионство очень важным для клуба. Мы так счастливы! Нужно по заслугам оценить этот титул», – приводит слова Почеттино официальный сайт «ПСЖ».

«Пари Сен-Жермен» в 10-й раз в своей истории стал чемпионом Франции. «ПСЖ» сравнялся с «Сент-Этьеном» по количеству титулов в Лиге 1. Парижский клуб является самым титулованным во Франции. Помимо чемпионских титулов, в коллекции «ПСЖ» 14 Кубков Франции и девять Кубков французской лиги.

Новость по теме
Маурисио Почеттино выиграл первый чемпионский титул в качестве тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022