Почеттино прокомментировал завоевание чемпионства с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал завоевание чемпионства в Лиге 1 во главе французского клуба.

«Я очень счастлив, что выиграл ещё один трофей для клуба. Мы вошли в историю, взяв 10-е чемпионство. Это очень важно для клуба, для каждого из нас. Я очень счастлив.



Да, было нелегко после такого разочарования в Лиге чемпионов, но команда и игроки отнеслись к ситуации очень профессионально и боролись за победу в чемпионате. Мы добились успеха.



Считаю это чемпионство очень важным для клуба. Мы так счастливы! Нужно по заслугам оценить этот титул», – приводит слова Почеттино официальный сайт «ПСЖ».

«Пари Сен-Жермен» в 10-й раз в своей истории стал чемпионом Франции. «ПСЖ» сравнялся с «Сент-Этьеном» по количеству титулов в Лиге 1. Парижский клуб является самым титулованным во Франции. Помимо чемпионских титулов, в коллекции «ПСЖ» 14 Кубков Франции и девять Кубков французской лиги.