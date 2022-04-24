Карпин: «Спартак» с большим бюджетом не обыграл «Ростов». Пусть считают, что из-за судей

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

«Результат хороший. Первые минуты матча получились идеальными. Первый пропущенный гол сказался на игре, ребята немного расстроились. Меньше стало получаться, больше стали нервничать. Выходили из обороны за счёт коротких передач, рисковали. Наших игроков остаётся только похвалить.

Приятно играть при заполненных трибунах. Мы рады, что болельщики постепенно возвращаются на стадион. Ребятам придаёт сил та поддержка, которую оказывают наши болельщики, огромное им спасибо.

Обе команды недовольны судейством? Если «Спартак» с большим бюджетом не может обыграть «Ростов», у которого выступают молодые ребята, то пусть считают, что это из-за судей», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова» на официальном сайте.