Видеообзор победы «Ростова» над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ

Сегодня, 24 апреля, «Ростов» сыграл со «Спартаком». Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Хозяева одержали победу — 3:2.
Счёт в матче на 14-й минуте открыл полузащитник «Ростова» Роман Тугарев. На 17-й минуте матча форвард «Спартака» Александр Соболев восстановил равенство на табло. На 52-й минуте полузащитник красно-белых Михаил Игнатов вывел свою команду вперёд, но VAR показал, что хавбек подыграл себе рукой, поэтому судья отменил гол.
На 75-й минуте пенальти в ворота «Спартака» реализовал нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. В добавленное ко второму тайму время счёт сравнял защитник красно-белых Руслан Литвинов. На 90+5-й минуте с «точки» отличился форвард «Ростова» Али Соу.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
«Ростов» набрал 34 очка в 26 встречах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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