«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в мерсисайдском дерби. «Ириски» опустились в зону вылета

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал «Эвертон».
Счёт был открыт во втором тайме. На 62-й минуте отличился защитник Эндрю Робертсон, ему ассистировал Мохамед Салах. На 85-й минуте забил нападающий Дивок Ориги, голевой пас отдал Луис Диас.
«Ливерпуль» набрал 79 очков в 33 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (29) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).
В следующем туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», а «Эвертон» на домашнем стадионе проведёт встречу с лондонским «Челси».
- 24 апреля 2022
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