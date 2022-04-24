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«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в мерсисайдском дерби. «Ириски» опустились в зону вылета

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в мерсисайдском дерби. «Ириски» опустились в зону вылета
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Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал «Эвертон».

Счёт был открыт во втором тайме. На 62-й минуте отличился защитник Эндрю Робертсон, ему ассистировал Мохамед Салах. На 85-й минуте забил нападающий Дивок Ориги, голевой пас отдал Луис Диас.

«Ливерпуль» набрал 79 очков в 33 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (29) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).

В следующем туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», а «Эвертон» на домашнем стадионе проведёт встречу с лондонским «Челси».

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
24 апреля 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Робертсон – 62'   2:0 Ориги – 85'
Комментарии
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