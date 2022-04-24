Капитан «Ростова» Глебов — о работе Мешкова: на судейство грех жаловаться

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о работе судей на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 со «Спартаком» (3:2).



Журналист: Как тебе сегодня судейство? Много вопросов у «Спартака» к нему, у Заремы Салиховой в частности.



Глебов: Пусть задаёт вопросы судьям.



Журналист: Ты согласен с пенальти и с отменённым голом в ваши ворота?



Глебов: Не знаю. Пусть судейский комитет разбирает эти моменты. Не мне судить. Было и такое, когда судья в одном моменте нам не свистел, в другом моменте «Спартаку» свистел. Поэтому сейчас на судей грех жаловаться.



Журналист: Судейство объективное?



Глебов: Плюс-минус, пусть разбирается судейский комитет. Это их работа. Пусть решают, — сказал футболист в интервью «Спорт-экспрессу».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).