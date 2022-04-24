Трусова после завершения шоу Тутберидзе раздавала автографы

В Самаре завершился показ ледового шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. После завершения шоу серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Александра Трусова раздавала автографы. Она осталась на льду, каталась по кругу и давала автографы болельщикам.



Трусова во время шоу исполнила четверной лутц. Спортсменка показала сокращённую версию своей произвольной программы «Круэлла».



Трусова является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Там она уступила лишь соотечественнице Анне Щербаковой. После завершения соревнований Трусова эмоционально восприняла серебряную медаль. Она плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. Также спортсменка утверждала, что не вернётся на лёд.



Ранее Трусова сообщила, что намеревается разучить пятерной прыжок.

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