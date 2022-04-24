Валерий Карпин отпраздновал победу «Ростова» в матче со «Спартаком» с дочкой на руках

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отпраздновал победу в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 со «Спартаком» (3:2) с дочкой на руках.
Пресс-служба жёлто-синих опубликовала в телеграм-канале видео, на котором наставник «Ростова» подошёл к трибунам и взял у жены их дочь. Карпин вместе с ребёнком на руках пошёл на поле, чтобы отпраздновать победу.
Напомним, за «Ростов» в матче со «Спартаком» забили полузащитник Роман Тугарев и нападающие Дмитрий Полоз и Али Соу. В составе московской команды отличились форвард Александр Соболев и защитник Руслан Литвинов.
«Ростов» набрал 34 очка в 26 встречах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
- 24 апреля 2022
-
21:36
-
21:33
-
21:27
-
21:24
-
21:22
-
21:17
-
21:11
-
21:03
-
20:56
-
20:53
-
20:49
-
20:46
-
20:46
-
20:43
-
20:34
-
20:29
-
20:26
-
20:21
-
20:20
-
20:16
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:35
-
19:29
-
19:25
-
19:18
-
19:16
-
19:05
-
19:04