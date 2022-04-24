Валерий Карпин отпраздновал победу «Ростова» в матче со «Спартаком» с дочкой на руках

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отпраздновал победу в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 со «Спартаком» (3:2) с дочкой на руках.



Пресс-служба жёлто-синих опубликовала в телеграм-канале видео, на котором наставник «Ростова» подошёл к трибунам и взял у жены их дочь. Карпин вместе с ребёнком на руках пошёл на поле, чтобы отпраздновать победу.

Напомним, за «Ростов» в матче со «Спартаком» забили полузащитник Роман Тугарев и нападающие Дмитрий Полоз и Али Соу. В составе московской команды отличились форвард Александр Соболев и защитник Руслан Литвинов.



«Ростов» набрал 34 очка в 26 встречах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).