Джикия: есть ли уверенность, что «Спартак» не попадёт в стыки? Следующий вопрос
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о поражении команды от «Ростова» (2:3) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Были хорошие моменты тоже у нас. Не реализовали свои моменты. Обидное поражение. Доминирование «Ростова» в первые минуты? Не могу ничего сказать. Повлияла ли дорога? Да, в принципе, нет. Дорога тут точно ни при чём.
Судейство? Не хочу комментировать. Не хочу. Три очка до зоны стыковых матчей? Следующий вопрос. Есть ли уверенность, что «Спартак» не попадёт в стыки? Следующий вопрос», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».
«Спартак» в 26 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице 10-е место. От зоны стыковых матчей подопечных Паоло Ваноли отделяет три очка, от зоны вылета — девять.
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