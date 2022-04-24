Широков — о Черчесове: не знаю, что могут доказать победы в чемпионате Польши и Венгрии

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал досрочное завоевание «Ференцварошем» титула чемпиона Венгрии под руководством российского специалиста Станислава Черчесова.

«Значительное событие (смеётся). Не знаю, что могут доказать победы в чемпионате Польши и Венгрии. Мягко говоря, не самые топовые чемпионаты. И Черчесов выиграл чемпионат, когда большая часть за него была сделана. Разве нет? Посмотрим в следующем году. Он же, наверное, останется. Когда проведёт полноценный сезон, тогда и посмотрим. Молодец, что можно сказать. Поздравляю! Титул есть титул», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 24 апреля, «Ференцварош», которым руководит российский главный тренер Станислав Черчесов, принимал в рамках 29-го тура чемпионата Венгрии сезона-2021/2022 «Уйпешт». Хозяева одержали победу — 2:1.

Благодаря победе в матче с «Уйпештом» команда Черчесова набрала 62 очка после 29 туров. У ближайшего преследователя – «Кишварды» — 49 очков. Поскольку в венгерском первенстве 33 тура, у «Кишварды» нет математических шансов догнать «Ференцварош». Команда Станислава Черчесова досрочно стала чемпионом Венгрии.